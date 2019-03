Der FCA tritt am Sonntag in Winterthur an - das nächste wegweisende Spiel für die Aarauer. Ein Sieg muss her, um den Barrage-Traum am Leben zu halten. Die Winterthurer sind das Überraschungsteam der Saison, das muss auch AZ-Reporter Ruedi Kuhn eingestehen, der ihnen diese Rolle vor der Saison nicht zugetraut hatte. Im Talk schickt Kuhn ein "Sorry" nach Winterhur, gefolgt von der nächsten Kampfansage.

