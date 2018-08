Mit André Richner ein neuer Verwaltungsratspräsident und Mäzen, mit Adrian Meyer ein neuer Verantwortlicher der Sport-Kommission, mit dem Brasilianer Piu ein neuer Trainer, mit dem Argentinier Dario Galbarini ein neuer Assistenz-Trainer und eine grösstenteils neue Mannschaft: Der FC Wohlen Ausgabe Saison 2018/19 ist auf und neben dem Spielfeld mit dem FC Wohlen Ausgabe 2017/18 nicht mehr zu vergleichen.

Gefordert vor dem Startschuss in die Meisterschaft war vor allem Meyer. Noch vor einem halben Jahr hätte sich der frühere Abwehrchef des FC Wohlen nicht im Traum vorstellen können, einen Grossteil seiner Freizeit für den Verein zu opfern.

«Zu Beginn meiner Tätigkeit war gerade mal klar, dass Piu neuer Trainer ist und Routinier Alain Schultz die Rolle des Captains übernehmen wird», blickt Meyer zurück. «Ich musste also innert ein paar Wochen ein völlig neues Team zusammenstellen. Glücklicherweise hatte ich mit Alessio Passerini und Urs Bächer zwei Fachleute an meiner Seite, die mich tatkräftig unterstützten.»

Saisonziel: «Abstieg verhindern»

Kurz vor dem Saisonauftakt kann man feststellen: Meyer ist es gelungen, eine Mannschaft zu bilden, die sich in der Promotion League aller Voraussicht nach nicht verstecken muss. Und das mit einem bescheidenen Budget von rund 350 000 Franken.

Das Ziel für die erste Meisterschaft in der dritthöchsten Spielklasse ist klar: «Wir wollen den Abstieg verhindern», sagt Meyer. «Eines muss ich allerdings festhalten. Ich weiss nicht, was uns in dieser Liga erwartet. Ein Wunder darf man von unserem jungen Team mit Sicherheit nicht erwarten. Wir müssen Geduld haben, nehmen zu Beginn Spiel für Spiel und ziehen erst nach der Vorrunde eine Zwischenbilanz.»