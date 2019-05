Ein freiwilliger Abstieg aus der Challenge League und ein sportlicher Abstieg aus der Promotion League: Und das innert zweier Jahre! Da drängt sich eine Frage auf: War es ein Fehler, dass der FC Wohlen nach der Einstellung des Profibetriebs Ende Saison 2017/18 nicht reinen Tisch gemacht und in der regionalen 2. Liga einen Neuanfang versucht hat?

Eine schwierige Frage! Eine Frage, die an den Stammtischen in Wohlen und im Freiamt heiss diskutiert wird und für rote Köpfe sorgt. Eine Frage, die weder mit einem klaren Ja noch mit einem klaren Nein beantwortet werden kann. Um eine Antwort auf die Frage zu finden, muss man Ursachenforschung betreiben. Diese beginnt bei einer Persönlichkeit, bei der während rund 40 Jahren alle Fäden zusammengelaufen sind – bei Ehrenpräsident René Meier!

Das Ende einer Ära

Dass der FC Wohlen nach dem Abgang von Meier 2018 vor schwierigen Zeiten steht, war klar. Schliesslich war der Rückzug der Klubikone weit mehr als der Abschied eines normalen Funktionärs. Der Rückzug war das Ende einer jahrzehntelangen, grösstenteils erfolgreichen Ära. Meier hinterliess eine grosse Lücke. Ohne den nimmermüden Patron, der den grösstmöglichen Ansprüchen gerecht wurde und nichts dem Zufall überliess, stand der FC Wohlen vor der Stunde null.

In dieser Stunde null gab es zwei Möglichkeiten: Den Versuch wagen, den Platz in der Promotion League zu verteidigen. Oder aus freien Stücken in die 2. Liga absteigen. Lange Zeit sah es so aus, als würden die Gegner in der Saison 2018/19 tatsächlich Othmarsingen, Kölliken, Klingnau und Niederwil heissen. Dann riss eine neue Führungscrew mit Verwaltungsratspräsident André Richner an der Spitze das Ruder herum und verhinderte den Neuanfang in der Anonymität der 2. Liga.

Schuss geht nach hinten los

Richner wollte verhindern, dass die Aktiengesellschaft aufgelöst wird. Eine Auflösung der AG hätte nämlich verheerende Folgen gehabt: Die erste Mannschaft wäre gemäss Statuten des Schweizerischen Fussballverbandes in die 5. Liga zwangsrelegiert worden und hätte nur dank einer Sonderbewilligung des Aargauischen Fussballverbandes in der 2. Liga spielen dürfen. Die U23 des FC Wohlen wäre wohl gestrichen worden. Und die Juniorenabteilung mit 500 Mädchen und Buben hätte ebenfalls darunter gelitten. Mit der Aktiengesellschaft im Rücken konnten all diese Horrorszenarien verhindert werden.

Sportlich war es zweifellos ein Risiko, dass Richner, der für das Ressort Sport verantwortliche Adrian Meyer und Sportchef Alessio Passerini das Glück mit der ersten Mannschaft in der Promotion League suchten. Und es schleckt keine Geiss weg, dass der Schuss nach hinten losging. Mit einer im Vergleich zur Vorsaison völlig umgekrempelten Mannschaft, mit 17 Spielern, die 21 Jahre alt oder jünger sind, und mit einem bescheidenen Budget von 380 000 Franken ist es schon eine Ehrenmeldung, dass der FC Wohlen mit fliegenden Fahnen untergegangen ist.

Kein Fehler

Nun ist der Abstieg zwar besiegelt, aber der FC Wohlen steht keinesfalls vor einem Scherbenhaufen. Bleibt die Frage, ob der Klub nach dem Doppelabstieg wenigstens den Platz in der 1. Liga verteidigen kann.

Ein dritter Abstieg in Folge würde vieles infrage stellen. Trotzdem: Es verdient Respekt, dass André Richner und seine Mitstreiter den Versuch gewagt haben, den Traditionsverein nicht fallen zu lassen. Es war kein Fehler, dass sie den FC Wohlen in der Promotion League halten wollten und die AG nicht aufgelöst haben. Aber Richner und Co haben für das schwere Erbe, das sie angetreten haben, die Quittung erhalten.