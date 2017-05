59. Minuten: Nur drei Minuten nach dem 1:0 kommen die Freiämter wieder zu einer Grosschance. Nach einer langen Flanke steht der Torschütze des ersten Tores, Kilian Pagliuca, am langen Pfosten. Er sieht seinen Sturmpartner Igor Tadic und spielt diesen auch an. Tadic kann dann ohne grosse Mühe das 2:0 für den FC Wohlen erzielen. Sein Torjubel ist eine schöne Geste an den verletzten Wohler Topskorer Janko Pacar.