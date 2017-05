Ob das die Liga milde stimmt? Sie moniert im Lizenzantrag des FC Wohlen nicht nur die fehlenden Lux, sondern auch die Schalensitze. Nur: Die Sitze sollten beim Lizenzantrag eigentlich kein Killerkriterium sein. Ausserdem will die Gemeinde den Posten «Umrüsten der Schalen- in Klappsitze» ins Budget für 2018 aufnehmen.

«Ein Ding der Unmöglichkeit»

Die Liga gibt sich in der Causa «FC Wohlen» so lange bedeckt, wie ihr keine offiziellen Papiere vorliegen. Einzig zum Antrag des FC Wohlen, bereits am 15. Mai statt wie vorgesehen am 31. Mai zweitinstanzlich zu entscheiden, nimmt die Liga Stellung. Dies sei ein Ding der Unmöglichkeit, sagt Sprecher Philippe Guggisberg. Schliesslich sei vor dem zweitinstanzlichen Entscheid für Mitte Mai eine Verwirkungsfrist terminiert und die dafür relevanten Personen längst aufgeboten.

Trotzdem: Mit dem Baugesuch für eine reglementskonforme Lichtanlage könnte dem FC Wohlen der Befreiungsschlag gelingen. Selbst wenn zum Saisonstart die Anlage noch nicht steht. Aber es kann nicht im Interesse der Liga sein, einen über Jahre verlässlichen Partner wie den FC Wohlen zu versenken. Erst recht nicht, wenn mit Le Mont ein Klub aus freien Stücken auf die Lizenz verzichtet und mit Chiasso ein weiterer Klub am Abgrund steht.