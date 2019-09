Vorerst wollte dies noch nicht gelingen. Wohlen war die individuell besser besetzte Mannschaft und konnte folgerichtig in Führung gehen. In der 31. Minute stand Davide Giampa am Ende einer schönen Ballstafette und konnte zur verdienten 1:0 Führung einschieben.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause, aus der die Gastgeber wacher zurück auf das Feld kamen. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff zeigte FIFA-Schiedsrichterin Esther Staubli zu Gunsten der Hausherren auf den Punkt. Eine von nur vielen Fehlentscheidungen des überfordert wirkenden Schiedsrichterinnengespanns. Den fälligen Elfmeter verwandelte Labinot Aziri.

Wohlen zeigte sich unbeeindruckt vom Ausgleich und drängte nun auf den erneuten Führungstreffer, hatte jedoch Abschlusspech und die Schiedsrichterin nicht auf ihrer Seite. So wurde den Wohlern ein klarer Penalty verweigert.

Die Latte verhindert den Ausgleich

Stattdessen wurde es auf der anderen Seite erneut gefährlich. Wieder war es Labinot Aziri, der einen Angriff der Schötzer vollenden und den zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Führungstreffer für die Innerschweizer erzielen konnte.

Für die Gäste aus dem Freiamt schien die Partie wie verhext. Man war klar die bessere, tonangebende Mannschaft, musste sich jedoch gegen einen effektiven Gegner und ein unglücklich agierendes Schiedsrichterinnengespann erwehren.