Weil die Beleuchtungsstärke der Flutlichtmasten viel tiefer als die verlangten 500 Lux ist und auf der Haupttribüne 616 unbewegliche Schalensitze statt Klappsitze montiert sind, verweigert die Swiss Football League (SFL) dem FC Wohlen aller Voraussicht nach die Lizenz für die Saison 2017/18.

In einem Schreiben vom vergangenen Dienstag forderte die SFL die Führungscrew des FC Wohlen deshalb auf, innert 24 Stunden ein mögliches Ausweichstadion für die nächste Meisterschaft zu benennen. «Das ist ein Skandal», sagt der 63-jährige Meier. «Was uns die Zukunft auch immer bringen wird: Der FC Wohlen wird seine Heimspiele nur in der Niedermatten austragen.»

Zu 99 Prozent keine Lizenz

Zu den Fakten: Am Freitag teilte die Lizenzkommission den 20 Klubs der Super und Challenge League mit, ob sie die Spielberechtigung für die Saison 2017/18 in erster Instanz erhalten oder nicht. Weil die SFL die Öffentlichkeit und die Medien erst am nächsten Montag orientieren wird, muss man mit voreiligen Schlüssen vorsichtig sein. Aber: Zu 99 Prozent wird der FC Wohlen die Lizenz in erster Instanz nicht erhalten haben. «Es ist eine Tatsache, dass der FC Wohlen momentan um seine Existenz kämpft», sagt Meier dazu.