Eigentlich war die 1.-Liga-Partie des FC Baden gegen den SC Buochs nach etwas mehr als einer halben Stunde entschieden. Augustin Tanushaj konnte mit seinem Treffer Nummer zwei zum 3:0 für die Gäste aus der Innerschweiz erhöhen. Zwar bäumte sich der FCB in der zweiten Hälfte noch einmal auf, die 0:3-Hypothek aus Umgang 1 war allerdings zu gross.

Für das Spiel gegen Buochs musste FCB-Trainer Thomas Jent aufgrund von Verletzungen und Sperren einige Änderungen vornehmen. So durfte der 18-jährige Robin Bieli, Sohn von Rainer Bieli, von Beginn an auflaufen. Daneben kehrt Nico Samson nach einer längeren Verletzungspause in die Startformation zurück. Im Mittelfeld kam mit dem 17-jährigen Daniel Häfeli der jüngste Spieler im Kader des FCB zum Einsatz.

Es lag allerdings nicht an der fehlenden Kontinuität, dass die Badener gegen die Innerschweizer untergingen. Von Beginn an setzten die Gäste den FCB unter Druck. Die Hausherren waren von der Rolle. Buochs spielte aufsässig und liess dem FCB kaum Zeit und Raum für einen geordneten Spielaufbau. So kontrollierten die Gäste das Geschehen auf dem Feld nach Belieben.

Besserer Start für Buochs

Die Misere der 1. Halbzeit beginnt in der zehnten Minute. Nach einem Eckball steigt der Buochser Abwehrchef Michael Diethelm am höchsten und lässt FCB-Goalie Christian Baldinger keine Abwehrchance. Der Treffer hat sich abgezeichnet. Die Gäste sind besser in die Partie gestartet und sollten auch in der Folge nicht nachlassen.

Die Badener sind zu diesem Zeitpunkt zu keiner Reaktion fähig, spielen unpräzise und machen sich das Leben selber schwer. Zu viele Fehler schleichen sich in den Spielaufbau. So nutzen die Gäste, namentlich Tanushaj, in der 26. Minute eine Unkonzentriertheit in der Abwehr zum 2:0 aus. Rund zehn Minuten später doppelt der Buochs-Stürmer zum 3:0 nach – eine Halbzeit zum Vergessen.

Verkehrte Welt

Verkehrte Welt im zweiten Umgang. Baden startet fulminant. Nicht einmal eine Minute braucht Basil Gmür um das 1:3 zu erzielen. Da scheint FCB-Trainer Thomas Jent in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Es war der zu späte Weckruf. Der FCB zeigte ein vollkommen anderes Gesicht und trat dominant und spielbestimmend auf. Die Gäste ziehen sich zurück.

Allerdings reichte das verspätete Aufbäumen nicht mehr. Zu wenig zeigte der FCB in den ersten 45 Minuten. Den Schlusspunkt setzte Tanushaj in der 88. Minute mit seinem dritten Treffer. Nach dieser 1:4-Niederlage muss die Esp-Truppe gegen Ende der Vorrunde von der Spitze abreissen lassen.

Die Chance zur Rehabilitation bietet sich bereits in einer Woche. In der zwölften Runde der 1.-Liga-Meisterschaft fordert der FC Baden auswärts den FC Kickers Luzern. Am kommenden Samstag, 28. Oktober 2017, trifft die Esp-Truppe auf die Innerschweizer, welche sich im Tabellenkeller befinden. Spielbeginn ist um 17:15 Uhr.