Trotz der 0:1-Niederlage in Solothurn verbleibt der FC Baden auf Rang 2 der Tabelle. Da auch Münsingen gegen die Black Stars den Kürzeren zogen (1:3), verringert sich lediglich der Vorsprung auf den FC Solothurn. Neu liegt die Mannschaft von Bidu Zaugg auf Platz 3, zwei Punkte hinter Baden. Auf den FCM weist die Esp-Truppe einen Vorsprung von vier Punkten auf.

Am anderen Ende der Tabelle befindet sich der FC Sursee. Die Innerschweizer rutschten nach der 1:3-Heimpleite gegen Leader Luzern II gar unter den Strich auf Rang 13. Jedoch zeigte der FCS bis anhin eine starke Rückrunde und ist dringend auf Punkte angewiesen.

«Wir wissen, dass der FC Sursee gut in die Rückrunde gestartet ist und somit ein schwerer Gegner wird», erklärt FCB-Torwart Senad Mujovik. «Dennoch spielen wir zu Hause und wollen uns und unsere Fans mit drei Punkten belohnen», fügt der 19-Jährige an, der in in der Winterpause zum FC Baden stiess. Zuvor absolvierte Mujovik seine Juniorenzeit bereits beim Team Limmattal, bevor er in die Nachwuchsabteilung von GC wechselte. Darüber hinaus erfreut sich der junge Schlussmann über Erfahrungen in der U21-Nationalmannschaft Mazedoniens.

Im Hinspiel machte es das Team von Trainer Thomas Jent aus Badener Sicht unnötig spannend. Nach einer Stunde führten die Badener dank Toren von Bijelic (2x), Cardiello und Ladner komfortabel mit 4:0. In der Schlussviertelstunde kam der FC Sursee jedoch innerhalb von sechs Minuten auf 3:4 heran. Die Partie im Esp beginnt um 16:00 Uhr.