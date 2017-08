Es kommt zum Wiedersehen. Der FC Baden fordert in der ersten Runde des Helvetia Schweizer Cups den FC St. Gallen. Wie vor drei Jahren – dem letzten Auftritt der Esp-Truppe im Schweizer Cup – trifft der FCB auf die Ostschweizer. Damals mussten sich die Badener allerdings mit 0:3 geschlagen geben. Die Partie wird im Esp am Sonntag, 13. August, um 16:00 Uhr ausgetragen.

Nun gilt es also erneut ernst. Vor fast drei Jahren hatte der FC Baden zum letzten Mal einen Super Ligisten zu Gast im Esp. Damals im August 2014 kam im 1/32-Final ebenfalls der FC St. Gallen zu Besuch – und zeigte nur wenige Gäste-Manieren. Gleich mit einem 3:0 im Gepäck reiste der FCSG zurück in die Ostschweiz und verwehrte damit dem FCB den Einzug in Runde 2.

Fussball ist schnelllebig

Noch fest in Erinnerung ist diese Partie dem Badener Captain. „Das Esp war gut gefüllt und es war eine grossartige Atmosphäre“, erinnert sich Luca Ladner. „Leider sind wir damals bereits nach etwa 20 Minuten in Rückstand geraten. Danach wurde es schwierig, die Partie gegen den Favoriten noch zu drehen“, fügt er an.