Der FC Baden verliert in der zweiten Runde der Cup-Qualifikation 0:2 gegen den FC Red Star ZH. Obwohl der FCB am letzten Wochenende noch 2:0 gegen den FC Red Star gewinnen konnte, reicht es heute nicht für einen Sieg. Somit verpassen die Badener den Einzug in die erste Runde des Schweizer Cups.