Heute kommt die sechste Niederlagen in Serie für Baden. Damit verbleibt die Esp-Truppe mit mageren 17 Punkten auf Rang 10 der Tabelle. In der nächsten Runde der 1. Liga empfängt der FC Baden zu Hause GC II. Die Partie gegen die Zürcher findet im Esp am Samstag, 7. April 2018, statt und beginnt um 16 Uhr.