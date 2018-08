«Ich will das Maximum von der Mannschaft herausholen und eine Mannschaft auf dem Platz sehen, welche mit Herz und Leidenschaft spielt. Wir wollen so weit wie möglich vorne in der Tabelle stehen», erklärt Trainer Ranko Jakovljevic. «Trotz der momentanen finanziellen Schwierigkeiten ist der FC Baden ein grosser und ambitionierter Traditionsklub. Als FC Baden müssen wir aber immer den Anspruch haben, im ersten Tabellendrittel zu sein», fügt der 51-Jährige an.

An das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams erinnert man sich in Baden nicht gerne. Nachdem sich beide Mannschaften in der Saison 15/16 aus der Gruppe 3 für die Aufstiegsspiele qualifiziert haben, allerdings in der zweiten Runde jeweils gescheitert sind (Baden an Bavois, United an La Chaux-de-Fonds), trafen sie sich in den Playoffs um den dritten Aufstiegsplatz – aufgrund des Konkurses des FC Biel. In Düdingen setzten sich die Zürcher mit 2:0 durch.