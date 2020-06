«Eigentlich ziemlich langweilig» – Der FC Baden trainiert wieder und das sagen die Spieler über die lange Pause

Nach 101 Tagen ohne Fussballtraining ist es am Montag wieder soweit. Die Spieler des FC Baden kehren auf den Platz zurück und können sich wieder als Mannschaft dem runden Leder widmen. Die lange Zeit ohne das geliebte Hobby bezeichnet Verteidiger Patrick Muff als «langweilig». Nun freut er sich auf viele Testspiele und will sich wieder einen Stammplatz erkämpfen.

Auch Mittelfeldspieler Stefano Cirelli hat keine neue Leidenschaft für sich entdeckt in der Zeit, in der keine Mannschafttrainings stattgefunden haben. Auch die Badener Nummer 6 freut sich, dass er wieder im Kreise seiner Teamkollegen trainieren darf und will auf die neue Saison hin vor allem auch seine eigenen Leistungen verbessern.

Stefano Cirelli im Interview: