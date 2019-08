Trotz Anfangsschwierigkeiten und dem frühen Rückstand konnte sich Baden schnell steigern und führte schon zur Pause mit 3:1. In der zweite Halbzeit zeigte sich Baden abgeklärt und sorgte mit dem vierten Treffer in der 60. Minute für die Entscheidung. In der Nachspielzeit verschuldete eine Unachtsamkeit in der Badener Defensive den zweiten Gegentreffer zum 4:2 Endstand.