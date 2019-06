Diesen Start nach Mass hätte man sich kaum zu träumen getraut. Nach furiosem Beginn jubelt Baden bereits nach fünf Minuten. Captain Luca Ladner schliesst einen schönen Angriff per Kopf ab. Nur zwei Minuten später düpiert Topskorer Christopher Teichmann Black-Stars-Goalie Steven Oberle, der etwas zu weit vor seinem Tor steht, aus rund 40 Metern mit einem Weitschuss der Marke Weltklasse. Nach sieben Minuten führt der FC Baden im Hinspiel der Finalrunde der Aufstiegsspiele beim FC Black Stars mit 2:0.

«Ich hoffe, wir können das eine oder andere Auswärtstor erzielen», meinte Baden-Trainer Ranko Jakovljevoc vor der Partie. Diese wichtigen Tore sind der Esp-Truppe bereits früh geglückt. Doch die jüngere Vergangenheit zeigt, dass auch vier Auswärtstore nicht reichen können...

Nach dem frühen Rückstand können sich die Gastgeber fangen, auch weil es Baden etwas vorsichtiger angehen kann. In der Folge spielt sich die Partie hauptsächlich im Mittelfeld ab. Am Spielstand können die Black Stars trotz vermehrtem Offensivdrang bis zum Pausenpfiff nichts mehr ändern, auch dank der einen oder anderen Parade von Nicholas Ammeter im Badener Tor.

Die Black Stars starten gut in die zweite Hälfte. Bereits nach zwei Minuten erspielen sich die Gastgeber eine aussichtsreiche Möglichkeit. Vor allem FCBS-Stürmer Deny Gomes taucht im Verlaufe von Umgang zwei immer wieder gefährlich vor dem Baden-Tor auf. Trotzdem lässt der FCB defensiv nur wenig zu.

Das entscheidende Spiel

Fünf Minuten vor Schluss können die Gastgeber beinahe doch noch jubeln. Allerdings wird das Tor von Ermin Alic wegen Abseits nicht gegeben. In der Nachspielzeit ist es dann doch soweit. Alic verkürzt nach einem Eckball auf 1:2. Trotzdem bringen die Badener den 2:1-Sieg über die Runden.

Trotz leichtem Wehrmutstropfen zum Schluss: Baden hat als Kollektiv überzeugt. Dank einem fulminanten Start mit zwei Toren in den ersten zehn Minuten und einer cleveren, abgeklärten und defensiv soliden Leistung in den letzten 80 Minuten erspielt sich die Esp-Truppe eine hervorragende Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg. Doch Trainer Jakovljevic weiss: «Das Duell um den Aufstieg wird im Rückspiel in Baden entschieden.»

Dieses allerletzte Saisonspiel, in welchem die Entscheidung fällt, steht nun auf dem Programm. Wer steigt auf und wer muss in der 1. Liga verbleiben? Das Rückspiel des Duells zwischen dem FC Baden und dem FC Black Stars, findet am Samstag, 8. Juni, statt. Anpfiff im Esp ist um 16:00 Uhr.