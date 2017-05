Am 29. April verlor der FC Baden in Solothurn mit 0:1. Eine lange Serie der Ungeschlagenheit ging zu Ende. Gegen den Tabellenvorletzten aus Sursee will der FC Baden die nächste Serie starten. Zwischen den beiden Mannschaften liegen 24 Punkte, der FC Baden geht als klarer Favorit in die Partie. Verfolgen Sie das Spiel ab 16:00 Uhr hier im Liveticker.