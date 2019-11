Der FC Aarau wird weltbekannt – wegen einer genialen Fallrückzieher-Rettungsaktion

Leider erinnern sich heute noch mehr Leute an die schlimme Aktion: In der 19. Minute streckt Aaraus Sandro Wieser Gilles Yapi brutal nieder. Der Aarauer sieht glatt Rot, der Zürcher muss mit der Bahre abtransportiert werden. Seine Karriere steht in der Schwebe. Wie wir heute wissen, gelingt Yapi allerdings zehn Monate später ein Traumcomeback und er verzeiht Wieser.

Doch beschäftigen wir uns mit dem Glanzstück der Partie. Der FCZ führt seit der 14. Minute durch den ersten Super-League-Treffer von Nico Elvedi. Aarau ist ist bereits in Unterzahl und dann stellt Stephan Andrist im eigenen Strafraum auch noch Yassine Chikhaoui das Bein – Penalty.

Armine Chermiti nimmt dankend an und verwertet souverän. Doch der österreichische Schiedsrichter Rene Eisner lässt den Strafstoss wiederholen. FCZ-Spieler seien zu früh im Strafraum gewesen.

Der Tunesier tritt erneut an. Dieses Mal sieht er seinen Versuch aber von Joël Mall geklärt. Auch der Nachschuss wehrt Mall in seinem 100. Pflichtspiel für die «Rüebliländer» ab. Aber Chermiti kommt ein drittes Mal an den Ball und köpft an Mall vorbei. Der Jubel bleibt ihm aber im Hals stecken – denn Igor Nganga rettet spektakulär mit dem Fallrückzieher auf der Linie.