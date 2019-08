Schon länger wird in der Szene darüber getuschelt, nun gilts ernst: An der nächsten Generalversammlung der Swiss Football League (SFL) am 22. November werden die 20 Profiklubs (Super und Challenge League) über die Aufstockung der höchsten Spielklasse von 10 auf 12 Teams abstimmen.

Man darf davon ausgehen, dass die dafür nötige Zweidrittelmehrheit erreicht wird und ab der Saison 2021/22 in der Super League mit zwei Teams mehr gespielt wird. Grund: Es ist gemäss SFL eine Mehrheit der Vereine, die eine Abstimmung über die Aufstockung verlangt.

Die Nachricht von der sehr wahrscheinlichen Super-League-Vergrösserung stösst beim FC Aarau auf offene Ohren. Schon bei der Wiedereinführung der Barrage (seit der vergangenen Saison) weibelte Noch-FCA-Präsident Alfred Schmid an vorderster Front und hielt am Abstimmungstag ein flammendes Plädoyer. Die logische Folge der Barrage-Rückkehr ist nun die Vergrösserung der Super League. An der Hinterzimmer-Politik in den vergangenen Monaten waren die FCA-Exponenten erneut aktiv.

Mit gutem Grund, wie Schmids Nachfolger ab Sommer 2020, Philipp Bonorand, gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagt: «Die Aufstockung auf zwölf Mannschaften wäre für uns eine grosse Chance, langfristig in der Super League Fuss zu fassen. In der aktuellen Konstellation mit zehn Mannschaften würde der FCA nur ums sportliche Überleben kämpfen.»

Liga erlaubt Aufstieg nur bei Sieg im Stadionkampf

Sollte die Aufstockung am 22. November wie erwartet beschlossen werden, wird der FC Aarau in der Saison 2020/21 den Aufstieg zum Ziel ausrufen. In dieser sogenannten Übergangssaison werden zwei Mannschaften aus der Challenge League direkt aufsteigen, der Drittplatzierte duelliert sich mit dem Super-League-Letzten in der Barrage.

Bonorand, ab Sommer 2020 FCA-Präsident, sagt: «Im Rahmen unserer Möglichkeiten würden wir auf die Saison 2020/21 hin investieren und ein aufstiegstaugliches Kader zusammenstellen. Das muss unser Anspruch sein, da wir seit dem Abstieg 2015 den Betrieb hochtourig am Laufen halten, um mittelfristig in die Super League zurückzukehren.»

Das Ziel ist klar: Der FC Aarau will sich seinen Platz in der neuen 12er-Liga sichern. Doch bevor das ambitionierte Projekt «Aufstieg» in Angriff genommen werden kann, muss der 24. November 2019 abgewartet werden. An diesem Sonntag stimmt die Aarauer Stimmbevölkerung über die BNO-Teilrevision im Torfeld Süd und den Stadionkredit (17 Millionen) ab.

Im neusten FCA-Talk geht es um den Stadion-Krimi, der vor der finalen Entscheidung steht: