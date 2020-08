Der FC Aarau verstärkt sich zwischen den Pfosten: FCL-Torhüter Simon Enzler kommt leihweise für eine Saison

Jetzt ist fix, was sich in den vergangenen Tagen und Wochen abgezeichnet hat: Simon Enzler wechselt zum FC Aarau. Der 22-jährige Torhüter kommt leihweise für eine Saison vom FC Luzern ins Brügglifeld und verstärkt die Aargauer. Das teilte der FCA am Freitagnachmittag in einem Communiqué mit.

Enzler bestritt die vergangene Saison bei den Innerschweizern als Nummer 2. Sein Debüt in der Super League feierte er Anfang dieser Woche beim 0:0 des FCL auswärts beim FC Basel zum Abschluss der Saison 2019/20.