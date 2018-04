Für den FC Aarau schaute im «Lipo Park» in der Partie gegen den FC Schaffhausen eine 1:3-Niederlage heraus. Wie so oft in dieser Saison zeigten die Aarauer ihre Auswärtsschwäche. Nach einem frühen Führungstreffer von Varol Tasar, kassierten die Aarauer in der ersten Halbzeit drei Tore – wegen ungenügender Defensivarbeit.