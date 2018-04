Mit dem Zürcher als Cheftrainer hat der FC Aarau eine weisse Weste. Die Leistung im Heimspiel am Ostermontag gegen Winterthur (2:1) war ein Schritt in die richtige Richtung punkto Leidenschaft, Solidarität und Offensivdenken. Für Keller war es nicht nur resultatmässig ein gelungener Nachmittag im Brügglifeld, auch sein Verhalten nach dem Spiel kam beim Publikum gut an: Als er Mannschaft und Fans nach dem Schlusspfiff darum bat, auf die obligatorische La-Ola-Welle zu verzichten, sorgte das erst für Irritationen.

Doch Kellers anschliessende Begründung sorgte dann für viel Lob: «Meine Meinung mag eigen sein, aber ich plädiere für Jubel gemäss Ambitionen. Nach einem banalen Heimsieg wie gegen Winterthur hat man als FC Aarau nicht so viel Aufmerksamkeit von den Fans verdient. Gerade nach einer schwierigen Phase, wie wir sie hatten, müssen wir mehr zeigen. Ich hoffe, dass wir am Aufwärtstrend festhalten können und dann in zwei, drei Wochen mit den Fans feiern können. Heimsiege wie dieser müssen wieder Normalität werden im Brügglifeld und sollten nicht riesige Jubelstürme auslösen.»

Bewegung in der Trainerfrage

Auf dem Weg zu einem versöhnlichen Abschluss einer insgesamt verkorksten Saison steht am Sonntag das Auswärtsspiel in Vaduz an. Die Liechtensteiner dürften mit breiter Brust antreten, nachdem sie zuletzt den FC Chiasso in dessen Heimstadion gleich mit 6:1 niederkanterten. Die Vaduzer Offensivmaschinerie ist also gut geölt, während man dies vom Abwehrverbund der Aarauer im Heimspiel gegen Winterthur nicht behaupten konnte. Ein Problem? «Nein», sagt Keller, «ich habe die Tore von Vaduz in Chiasso gesehen und glaube zu wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Ich hoffe zudem, dass uns eine hübsche Gruppe Fans nach Vaduz begleitet, so, wie man sich das vom FC Aarau gewohnt ist.»