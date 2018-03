Wir, der FC Aarau, sind ein Traditionsverein mit ruhmreicher Vergangenheit. Gerne erinnern wir uns an den Cupsieg 1985 und den Meistertitel 1993. Nach langjähriger Durststrecke möchten wir wieder an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen. Wir suchen per 1. Juni 2018 eine/-n

Trainer/-in, 100 %, motiviert und im Besitz der Uefa-Pro-Lizenz

Ihr Anforderungsprofil:

- Sie haben die Fähigkeit, aus einem Fiat Punto einen Ferrari zu machen

- Ihr Name weckt Träume an die Zeiten von Hitzfeld und Fringer

- Sie sind nicht dem Jugendwahn verfallen, sondern haben auch ein Herz für Ü30-Fussballer

- Mangels Ressourcen sind Sie gerne ein Mädchen für alles

- Sie sind bereit, sich einem Sportchef mit beschränkter Macht unterzuordnen

- Sie verfügen über einen exzellenten Orientierungssinn in unserem Strukturen-Wirrwarr

- Erfahrung beim Trainerfresser Christian Constantin ist von Vorteil

- Sie trinken gerne ein Bier in der Aarauer Altstadt

- Sie sind bereit, für die Stadion-Volksabstimmung auf Stimmenfang zu gehen

- Sie besitzen ein dickes Fell im Umgang mit Lokalpresse

- Im Idealfall bringen Sie ein Zugpferd für die Geschäftsstelle mit

Wir bieten:

- 1-Jahres-Vertrag mit Option auf Verlängerung (Verhandlungssache)

- Pünktliche Lohnzahlung

- Striktes Spesenreglement

- Investitionen ins Spielerkader

- Latente Entlassungsgefahr

- Ein turbulentes und hochemotionales Arbeitsumfeld

- Nähe zur Lokalpresse

- Langjährige Erfahrung in der Stadion-Planung

- Die Aussicht auf Heldenstatus

Ihr nächster Schritt: Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schicken Sie ihre Bewerbungsunterlagen so schnell wie möglich an:

Roger Geissberger, Leiter Ressort Sport, roger.geissberger@fcaarau.ch

Cc: Sandro Burki, Sportchef, sandro.burki@fcaarau.ch