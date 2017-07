Der FC Aarau spielte heute im ersten Heimspiel der Saison gegen den FC Wil 2:2-Unentschieden. Die Aarauer gingen mit Patrick Rossini früh in Führung, ehe kurz nach der Pause der Wil-Joker Cortelezzi zum 1:1 ausgleichen konnte. Der Wiler Johan Vonlanthen erzielte in der 84. Minute dann das 2:1 für die Gäste. Doch der FCA kam noch einmal zurück: Léo Itaperuna glich in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 aus.