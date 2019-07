prev next

Am Schluss ging der Knopf auf: Der FC Aarau schiesst in den letzten zehn Minuten drei Tore und holt sich damit den ersten Heimsieg der noch jungen Saison. Auch Kriens schafft es erst in den letzten Minuten zu treffen, jedoch nur einmal. Somit endet die Partie im Brügglifeld mit 4:1.