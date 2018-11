Bis Ende Juni 2019 ist klar, mit welchem Präsidenten an der Spitze der FC Aarau in die Zukunft geht. Klar ist nur: Es wird neue Gesichter geben. Doch wie soll sich der Traditionsklub künftig strukturieren? Soll er sich ein Beispiel nehmen an Basel und St. Gallen? Oder soll alles beim alten bleiben? Die FCA-Experten Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn sind sich uneinig.

Der FCA-Talk vor vergangener Woche vor dem Abstiegsduell in Chiasso: