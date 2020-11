Der FC Aarau kann doch noch siegen - Die Aarauer gewinnen gegen Winterthur dank starker zweiter Hälfte

Die Aarauer waren die aktivere Mannschaft in der Startphase und gingen in der 16. Minute folgerichtig in Führung: Nach einem Freistoss von Liridon Balaj verlängerte Donat Rrudhani mit dem Kopf zu Jérôme Thiessson, der das Leder mit einem Volley aus kurzer Distanz in die Maschen setzte.

Aber die Gäste aus Winterthur, welche sich seit dem ersten Spieltag (2:3 gegen GC) nicht mehr bezwingen lassen mussten, kamen nach einer halben Stunde zum Ausgleich. Dabei profitierten sie von grossen Freiheiten auf der rechten Aussenbahn, sodass der Ex-Aarauer Davide Callà aus kurzer Distanz für den ausgeglichenen Halbzeitstand besorgt war.

Aarauer mit Entscheidung im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel waren vorerst nur wenige Abschlüsse auf beiden Seiten auszumachen. Dies änderte sich in der 65. Minute, als Filip Stojilkovic nach einer Balleroberung von Liridon Balaj zur erneuten Aarauer Führung in die rechte Ecke vollendete.

In der Folge gelang es dem FCA seine Defensivarbeiten konzentriert und solidarisch zu erledigen, sodass Goalie Simon Enzler nur selten zum Eingreifen gezwungen war. In der 92. Minute traf schliesslich der eben erst eingewechselte Petar Misic (auf Zuspiel von Marco Aratore) zur endgültigen Entscheidung, obwohl zuvor Olivier Jäckle in seinem 250. FCA-Spiel mit einer Ampelkarte des Feldes verwiesen worden war.

Der FC Aarau fand somit nach drei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurück, während sich Winterthur erstmals seit Mitte September wieder geschlagen geben musste.