Der FC Aarau holt gegen Schlusslicht Chiasso den ersten Saisonsieg

Die Aarauer gingen nach einer Viertelstunde durch einen wuchtigen Abschluss von Olivier Jäckle aus 20 Metern in Führung, durften sich zu diesem Zeitpunkt aber glücklich schätzen, dass die Gäste zuvor mehrmals an FCA-Keeper Simon Enzler gescheitert waren. Im Laufe der ersten Halbzeit wurden die Schützlinge von Aarau-Cheftrainer Stephan Keller jedoch immer überlegener und belohnten sich schliesslich in der Nachspielzeit mit dem zweiten Treffer des Abends: Nach einem mustergültigen Konter über Liridon Balaj und Kevin Spadanuda traf Shkelzen Gashi durch die Beine von Goalie Alessio Bellante zum erfreulichen Pausenstand.

Zittern in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel verpassten es die Aarauer allerdings frühzeitig für die endgültige Siegessicherung im Duell zweier bislang punktlosen Mannschaften zu sorgen, sodass sie im ausverkauften Brügglifeld (1'000 Zuschauer) schliesslich doch noch ins Zittern gerieten. Nach einem Kopfball an die Querlatte sorgte der eben erst eingewechselte Markos Sifneos in der 82. Minute für den Tessiner Anschlusstreffer, doch die Hausherren brachten ihre knappe Führung mit viel Einsatz und Kampfgeist über die verbleibende Spielzeit, um sich mit einem wichtigen Vollerfolg vor heimischer Kulisse in die Länderspielpause zu verabschieden.