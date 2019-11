Der FC Aarau gastiert beim Aufsteiger: Drei Fragezeichen vor dem Spiel gegen Stade Lausanne-Ouchy

1. Serey Dié kehrt zurück – mit ihm auch die Ordnung?

Nach seinem Platzverweis gegen Lausanne kehrt Serey Dié wohl zurück in die Startformation von Patrick Rahmen. Seine Absenz war beim katastrophalen Auswärtsspiel in Wil deutlich erkennbar. Zu emotionslos, defensiv labil und im Spielaufbau ideenlos war der letzte Auftritt der Aarauer. Serey Dié ist zweifellos ein Spieler, der den FCA in allen drei Punkten besser machen kann, und dies mit grosser Sicherheit gegen einen Gegner wie Lausanne-Ouchy auch tun wird.