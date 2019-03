Fünf Tage nach dem 1:0-Sieg in Winterthur trifft der FC Aarau in einem Test auf die Young Boys. Das Spitzenteam der Challenge League fordert also den Meister. Das Spiel findet auf dem Kunstrasen des Stade de Suisse statt. Es läuft die erste Halbzeit.

Für zwei Aarauer Spieler ist die Partie von besonderer Bedeutung: Linus Obexer und Nicolas Bürgy. Die YB-Leihgaben wollen im FCA-Dress Werbung in eigener Sache betreiben. Gelingt den Aarauern in Bern eine Überraschung?