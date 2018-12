Der FC Aarau fährt die nächsten drei Punkte ein. Im Spiel gegen Vaduz brachte Karanovic Aarau früh per Elfmeter in Führung. Dann traf Marco Schneuwly, zum ersten mal in einem Pflichtspiel für den FCA. Es war ein sehenswerter Volley-Treffer. Vaduz-Captain Muntwiler sah nach zwei dummen Aktionen gelb-rot. Das alles passierte noch in der ersten Hälfe. In der zweiten Halbzeit bekam Vaduz einen Penalty zugesprochen, der wohl keiner war. Gajic bedankte sich und verkürzte auf 2:1. Kurz vor Schluss machte Misic alles klar und versetzte Vaduz mit dem 3:1 den Todesstoss.