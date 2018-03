Bei genauerem Betrachten kristallisiert sich ein Name heraus: Ciriaco Sforza (48). Für den Wohler würde sich ein Kreis schliessen, ein Engagement im Brügglifeld wäre ein Heimkommen: Sforza lancierte in Aarau von 1988 bis 1990 seine Karriere, ehe er bei GC, Bayern München, Inter Mailand und Kaiserslautern grosse Erfolge feierte.

Burki und Sforza kennen sich gut. Es heisst, während des Abstechers des damals 16-jährigen Burki zu Bayern (2002 bis 2003) sei ihm Sforza eine Stütze gewesen. Burki könnte sich revanchieren und im gleichen Zug Sforzas Loyalität sichern, indem er ihm die wohl letzte Chance auf die Fortsetzung der Trainerkarriere gibt. Seit drei Jahren und einem Kurz-Engagement in Thun, das aus politischen Gründen endete, wartet er auf eine neue Anstellung. Zuletzt machte Sforza Schlagzeilen mit dem Geständnis, an einem Burnout gelitten zu haben. Zudem wurde er zwei weitere Male Vater.

Das richtige Umfeld ist gefordert

Sforza startete seine Trainerkarriere 2006 beim FC Luzern. In der Innerschweiz, bei GC und beim FC Wohlen hatte er Erfolg und bewies, dass er ein Herz für junge Spieler hat und diese entwickeln kann – ein wichtiger Punkt in Burkis Anforderungsprofil für den neuen Trainer. Der Name Sforza weckt Träume und funktioniert immer noch als Lockmittel für Sponsoren und für Spieler. Seine Beziehungen in die Fussball-Szene sind bestens. Alles Dinge, die der FCA gebrauchen kann.