Bereits nach sieben Spielminuten hatte Karim Chentouf die Gäste auf die Siegerstrasse gebracht, ehe Wohlen vor dem Pausenpfiff immer besser in Spiel kam. Die zweite Hälfte begannen die Wohler offensiv frech mit dem folgerichtigen Treffer zum Ausgleich durch Franzese, übrigens sein erster Pflichtspieltreffer im Trikot des FC Wohlen. Anschliessend jedoch übernahm Nyon wieder das Spieldiktat.

Erneut Karim Chentouf erzielte nur zwei Minuten nach Franzeses Tor die erneute Führung für «Les Stadistes». Fünf Minuten später erhöhte Marco Delley auf 1:3, die Entscheidung. Wohlen versuchte zwar noch einmal offensive Akzente zu setzen, es fehlt aber abermals am nötigen Abschlussglück.

Der Wunsch nach einem positiven Abschluss

71 Minuten waren gespielt, als Hugo Fargues auf 1:4 erhöhte. Ab hier konnte Wohlen dem Sturmlauf der Gäste nichts mehr entgegensetzen. Fabrice Guzel markierte in der 86. Spielminute gar den fünften Treffer für die Westschweizer, die anschliessend zwei weitere Treffer erzielten, die wegen Abseits jedoch vom guten Schiedsrichtergespann um Luca Piccolo aberkannt wurden.

Die meisten der 240 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion Niedermatten hatten sich sicher einen positiveren Jahresabschluss für ihre Mannschaft gewünscht. Nun hat der FC Wohlen lange Zeit die verbleibenden 13 Spiele im Jahr 2019 zu planen. Die Pause dauert bis zum Wochenende um den 04. März. Dann trifft der FC Wohlen auf den nächsten harten Brocken: es steht das Auswärtsspiel bei Leader Stade-Lausanne-Ouchy auf der Agenda!

Man darf gespannt sein, inwiefern sich das Bild der Mannschaft in den kommenden Monaten noch einmal verändern wird. Der Kader wird sicher durch den ein oder anderen Neuzugang ergänzt. Zwar macht der FCW einen durchaus stabilen Eindruck und sollte zumindest in der Lage sein sich mittelfristig von den Abstiegsrängen abzusetzen. Jedoch, es fehlt den Freiämtern an der letzten Konsequenz und Kaltschnäuzigkeit, auch mal ein zähes Spiel erfolgreich zu gestalten. Besonders daran muss die Mannschaft in der Pause arbeiten.

In die Ferien geht es für die FCW-Spieler indes noch nicht. Für den kommenden Samstag ist ein Testspiel beim FC Basel II angesetzt. Um 11:00 Uhr geht es los auf dem Nachwuchscampus des FC Basel.