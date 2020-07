Der erste Sieg unter Keller lässt auf sich warten: Aarau verschenkt gegen Chiasso Punkte

Der FC Aarau bleibt auch im vierten Spiel unter Cheftrainer Stephan Keller sieglos und kommt vor heimischer Kulisse nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen das Schlusslicht FC Chiasso hinaus.

Die Aarauer gingen auch im vierten Saisonduell mit dem abgeschlagenen Tabellenletzten in Führung, als Nicolas Schindelholz nach einer halben Stunde eine Freistossflanke von Kevin Spadanuda in die Maschen köpfte. Aber wie schon in den vorangegangenen Vergleichen gelang es dem FCA nicht, diesen Vorsprung gegen die Südschweizer zu verteidigen: Kurz vor dem Pausenpfiff vermochte Sofian Bahloul ebenfalls mit Köpfchen für die Gäste auszugleichen, was dem vierten Saisontreffer gegen seinen Lieblingsgegner Aarau entsprach.

Nach dem Seitenwechsel besass das zweitletzte Aarauer Heimspiel in dieser Saison während längerer Zeit nur die Intensität eines lauen Sommerkicks. Dies änderte sich in der 74. Minute, als Spadanuda nach einem Doppelpass mit Ersan Hajdari via Pfosten und Rücken von Goalie Loïc Jacot ins Tor traf. Aber die Aarauer brachten sich am Ende selbst um einen Heimsieg, denn nur zwei Minuten später konnte Merlin Hadzi unbedrängt zum erneuten Ausgleich vollenden, was dem ernüchternden Endstand im Brügglifeld gleichkam.