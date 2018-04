Für den TV Endingen hätte es ein freudiger Sonntag werden sollen. Nach den deutlichen Siegen in den ersten beiden Partien der Playout-Serie gegen GC Amicitia Zürich hätten sich die Surbtaler in der Zürcher Saalsporthalle den Ligaerhalt auf dem schnellstmöglichen Weg mit drei Siegen in ebenso vielen Spielen holen können.

Doch daraus wurde nichts. Ein phasenweise fahriger Auftritt führte zur 20:24-Niederlage. Damit verbaute sich das Team von Trainer Zoltan Majeri eine frühe Feier gleich selbst. Dabei hatte es nach der Pause zwischenzeitlich so gut ausgesehen. Mit zwei Toren Vorsprung führt der TVE zu diesem Zeitpunkt, gab diese Führung aber ausgerechnet in Überzahl ab und lief in der Folge zumeist einem Rückstand hinterher.

«Als wir vor der Abstiegsrunde gesagt haben, dass wir den Ligaerhalt schaffen, hat man uns für verrückt erklärt», sagt Majeri. «Nun gingen wir nach den ersten beiden Partien der Serie plötzlich als Favorit ins Spiel. Offensichtlich hat uns das nicht gut getan.»

Die nächste Chance zum Ligaerhalt bietet sich den Surbtalern am kommenden Samstag, dem 28. April um 18:00. Endingen wird GC zum vierten Spiel der Abstiegsrunde in der GoEasy Arena in Siggenthal Station empfangen.

Sehen Sie hier das Spiel noch einmal im Livestream: