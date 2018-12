Marco Schneuwly wird kurz vor Schluss ausgewechselt. Die Fans des FC Aarau auf der Haupttribüne im Brügglifeld stehen auf und verabschieden den 33-jährigen Mittelstürmer mit grossem Applaus. Es sind sogar einzelne Marco-Rufe zu hören. Schneuwly klatscht in die Hände, lächelt und bedankt sich artig.

Kein Zweifel; die Sympathiekundgebungen der Anhänger sind Balsam für die Psyche von Schneuwly. Im zehnten Spiel für den FC Aarau hat er endlich getroffen. Mehr noch: Der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Vaduz war Extraklasse. Ein technisches Kabinettstücklein mit dem rechten Fuss! «Ich habe mir das Tor zwei Stunden nach dem Abpfiff nochmals in aller Ruhe angeschaut», sagt Schneuwly. «Das war nun wirklich nicht schlecht gemacht.»

Die Zeit war reif

Nicht schlecht gemacht? Das Tor war eine Augenweide! Aber bei allem Lob – langsam, aber sicher war die Zeit reif für ein Erfolgserlebnis. Vor dem Spiel gegen Vaduz hatte Schneuwly neun Einsätze. Die Bilanz: Viele Chancen, viel Aufwand, aber kein Treffer!

Der Druck wuchs von Spiel zu Spiel. Schliesslich wurde er vor der Saison als Königstransfer des FC Aarau bezeichnet. Und die Erwartungshaltung in den Reihen des neuen Arbeitgebers war gross. Umso mehr, als dass Schneuwly mit seinen früheren Klubs FC Thun, den Berner Young Boys und Luzern gegen Aarau immer und immer wieder getroffen hat: Mit den drei erwähnten Super Ligisten schoss der Goalgetter in 22 Spielen 13 Tore und gab 13 Torvorlagen. Diese Trefferquote machte Schneuwly für die Aarauer zu einem Torschreck.

Nur Ladehemmungen?

Statt die Goalgetter-Qualitäten nun auch beim FC Aarau unter Beweis stellen zu können, lief von Beginn an fast alles schief. Bis Mitte August bestritt Schneuwly fünf Meisterschaftsspiele, in denen er nicht überzeugen konnte.

Hinzu kam auch noch Verletzungspech: Im Cup gegen Amriswil zog er sich einen Riss des Syndesmose-Bands zu und fiel bis Ende Oktober aus. Da stellte sich natürlich die Frage: Hat Schneuwly nur Ladehemmung oder kann er überhaupt noch Tore schiessen?

Die Antwort lautet: Es war nur Ladehemmung. Die Erlösung folgte beim 3:1-Sieg gegen Vaduz. Nach 705 torlosen Einsatzminuten traf er endlich wieder. Schneuwly kann es also doch noch. Wie aber hat er die Zeit der Torblockade erlebt? «Für einen Stürmer gibt es immer wieder Phasen, in denen er nicht trifft», sagt Schneuwly. «Ich selbst habe einige erlebt. Da hilft nur eines: Ruhig bleiben, arbeiten, kämpfen und das Glück erzwingen. Ich wusste, dass es irgendwann klappen wird. Jetzt hat es geklappt.»

Ein Vorbild als Profi und ein Vorbild als Mensch

Auf einen Mentaltrainer, einen Handaufleger oder einen Seelenklempner hat Schneuwly in der schwierigen Zeit verzichtet. Entscheidend war für ihn, dass Patrick Rahmen trotz der Torflaute auf ihn gesetzt hat. «Marco ist für uns nicht nur auf sondern auch neben dem Spielfeld ein wichtiger Spieler», sagt der Trainer des FC Aarau. «Er ist ein Vorbild als Profi und ein Vorbild als Mensch. Ich habe seine Qualitäten schon als Assistenztrainer beim FC Luzern kennen und schätzen gelernt und gebe ihm das Vertrauen auch dann, wenn es mal nicht wunschgemäss läuft. Ich wusste, dass er dieses Vertrauen früher oder später rechtfertigen wird.»

Bleibt zu guter Letzt noch eine nette Geschichte am Rande: Nach dem Torerfolg gegen Vaduz lohnt sich für Schneuwly auch wieder mal ein Besuch bei seiner Grossmutter. Sie schenkt ihrem Enkel für jedes Tor einen Fünfliber.

Nachfolgend ein Gratistipp an die Adresse von Schneuwly: Besuchen Sie Ihre Grossmutter erst am kommenden Sonntag. Am Samstag findet ja noch das Spiel in Kriens statt. Vielleicht treffen Sie nochmals ins Schwarze. Und dann sind’s ja schon zwei Fünfliber, die das Grosi locker machen muss.​