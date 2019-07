Knappe sieben Wochen nach dem Barrage-Drama gegen Xamax nimmt der FC Aarau den nächsten Anlauf in Richtung Super League. Aber ist das ein realistisches Ziel? Und vertragen sich die hohen Ambitionen mit den Greenhorns auf der Goalieposition? Antworten liefert der FCA-Talk und am Samstag das erste Spiel in Winterthur (17 Uhr, Schützenwiese).

