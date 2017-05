Wer oder was verbindet diese zwei? Die Antwort heisst Seraina, Tims Mutter. Als Tim 4 Jahre alt war, verliebte sich Seraina in einen neuen Mann, in Gil. Das Resultat: Tim bekam einen Stiefvater und in den folgenden Jahren zwei Brüder (Noah und Luiz).

Gelernt vom Stiefvater

Was für ein Glücksfall für den kleinen Tim! Plötzlich ein Profifussballer als Vater – welcher Bub hätte das nicht gerne! «Meine Kumpels wollten immer, dass ich Gil mitnehme, wenn wir uns zum Fussballspielen trafen. Es war genial, dass Gil dank seines Berufs viel Zeit für mich und meine Brüder hatte.» Und wenn er dann noch Brasilianer ist, umso besser, oder? Schliesslich gilt das Land als grösste Quelle von Fussballtalenten. «Nein, nein», sagt Tim und lacht, «fussballerisch musste mir Gil nicht viel zeigen.

Da haben mir vor allem die Youtube-Filme von Ronaldo, Messi und Neymar geholfen.» Sein Stiefvater habe ihm etwas anderes, etwas ebenso Wichtiges beigebracht: «Ich bin einer, der eher zu viel als zu wenig überlegt. Dank Gil habe ich mehr Mut.» Gil nickt und sagt: «Ein starkes Selbstvertrauen und eine Portion Egoismus sind sehr wichtig im Profifussball. Das Risiko, dass der Ball bei einem Dribbling verloren gehen könnte, muss man auf sich nehmen. Das musste Tim lernen.»

Wir sitzen auf der Tribüne im Brügglifeld, Gils Blick geht über den Platz. Seit zehn Jahren mäht, düngt, wässert und walzt er das «heilige Grün». Das Brügglifeld hat einen wichtigen Platz in seinem Leben. Hier macht Gil seine ersten Schritte als Profi in der Schweiz. 2001 lädt ihn Rolf Fringer zu einer Trainingswoche ein.

An deren Ende erzielt Gil zwei Tore im Testspiel gegen Baden und darf bleiben. «Ich weiss es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich hätte die ganze Welt umarmen können vor Glück.» Nach einem Jahr und drei Toren in 15 Spielen für den FCA zieht er weiter, bleibt jedoch wohnhaft in der Region. Und lernt in einem Deutschkurs seine jetzige Ehefrau Seraina kennen – und später lieben.