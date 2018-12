Der FC Aarau zeigte in der Vorrunde zwei Gesichter: Versager zu Beginn, Helden am Ende eines turbulenten Fussball-Halbjahres im Brügglifeld. Welches Gesicht ist näher an der Wahrheit? Was war die beste Entscheidung des Vereins? Und bleibt die Mannschaft auch im nächsten Jahr eine Wundertüte?

Vergangene Woche kamen im FCA-Talk einige brisante Internas ans Licht: