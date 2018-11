Momentaufnahme eins: Die Schweizer U20-Nationalmannschaft trifft in einem Testspiel auf Holland. Captain Mats Hammerich führt seine Teamkollegen auf den Kunstrasen des Stadions Esp in Baden. Der zentrale Mittelfeldspieler ist so etwas wie die defensive Lebensversicherung der Eidgenossen, zeigt eine ansprechende Leistung, lässt im Spiel nach vorne allerdings einige Wünsche offen.

Die 1:3-Niederlage gegen die technisch starken und körperlich robusteren Holländer kann Hammerich nicht verhindern. Hammerich selbst ist zufrieden mit seinem Auftritt. «Ich habe ein solides Spiel gezeigt», sagt er. «Die erste Halbzeit war besser als die zweite. Ich weiss, dass ich offensiv noch mehr bringen muss. Gegen Ende der Partie fehlte mir die Kraft.»

Joker wider Willen

Momentaufnahme zwei: Vier Tage vor dem U20-Spiel trifft der FC Aarau im Brügglifeld auf Rapperswil-Jona und gewinnt dank einer tollen ersten Halbzeit mit 3:0. Hammerich zählt nicht zur Startformation. Trainer Patrick Rahmen wechselt den jungen Mann erst kurz vor Schluss ein. Der Joker wider Willen kann während der paar Minuten Einsatzzeit keine Akzente setzen.

Stammspieler und Captain der Schweizer U20-Nationalmannschaft, Ersatz beim FC Aarau: Diese zwei Puzzleteile passen nicht zusammen. Hammerich macht bei den Aarauern eine Durststrecke durch. Wie ist es dazu gekommen? Betreiben wir Ursachenforschung: Rahmen setzte zu Beginn der Saison auf Hammerich. Er war fünfmal in der Startelf und spielte jeweils auf der Sechserposition. Die Bilanz des FC Aarau in diesen fünf Spielen: fünf Niederlagen!

Die Last der Niederlagen

Fürs Selbstvertrauen von Hammerich war die Niederlagenserie natürlich Gift. Er konnte sein Leistungspotenzial zumindest auf Klubebene nicht mehr abrufen. «Ich habe mir für diese Saison viel vorgenommen», blickt Hammerich zurück. «Die Erwartungen waren riesig. Momentan läuft es nicht wunschgemäss. Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich keinen Stammplatz mehr habe. Aber ich muss trotz der schwierigen Situation Geduld haben und versuchen, mich in den Trainings aufzudrängen.»

Rahmen glaubt trotz der Rückschläge an Hammerich. «Mats hatte in der Vorbereitungszeit viel Rückenwind und spielte sich in den Vordergrund», sagt der FCA-Trainer. «Die Niederlagen in der Startphase wurden für ihn je länger, je mehr zu einer Belastung. Ich halte nach wie vor grosse Stücke auf Mats. Er ist ein gewissenhafter, beharrlicher Arbeiter und offen für Verbesserungen. Seine Einstellung ist professionell.»

Voller Angriff im neuen Jahr

Hammerich gab sein Debüt in der ersten Mannschaft am 13. Mai 2016 und absolvierte bis jetzt 46 Spiele für den FC Aarau. In der vergangenen Saison war er in 26 von 36 Spielen von Beginn an mit dabei und erzielte drei Tore. In den 14 Spielen dieser Meisterschaft brachte er es auf zehn Einsätze (394 Minuten). Man darf gespannt sein, wohin der Weg von Hammerich führen wird. Er ist erst 20 Jahre alt, hat also noch Zeit, seine Profikarriere voranzutreiben. Unlängst hat er seinen Vertrag mit dem FC Aarau bis 2021 verlängert.

2019 möchte sich Hammerich gemäss eigener Aussage auf den Fussball konzentrieren. Die militärischen Pflichten in Form der Rekrutenschule stehen erst im Januar 2020 auf dem Programm. Mal schauen, wie gut er sich in 14 Monaten als Büro-Ordonnanz machen wird. Das ist Zukunftsmusik. Im nächsten Jahr will Hammerich voll angreifen. Nicht als Soldat, sondern als Fussballprofi.