Bleibt aus Aarauer Sicht die Frage, ob die Spieler wussten, dass sich gegen Wil nach neun Niederlagen in elf Spielen die Trainerfrage stellt. «Es ist nicht Sache der Spieler, sich in solche Diskussionen einzulassen», sagt Obexer. «Das liegt nicht in unserer Kompetenz. Wir haben die Aufgabe, in jedem Spiel alles zu geben. Laufen und kämpfen kann schliesslich jeder Profi. Wir müssen bereit sein, für den Erfolg des FC Aarau an die Grenzen zu gehen. Alles andere kommt von selbst.»

Alles für den Erfolg

Obexer ist bereit, dem Erfolg alles unterzuordnen. Der gebürtige Berner spielte als Bub für den FC Länggasse. Danach wechselte er in die Juniorenabteilung von YB. Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab er Mitte Mai 2016. Auf die Saison 2017/18 wurde er von den Bernern an Xamax ausgeliehen. Nach dem Aufstieg mit den Neuenburgern entschied er sich für einen Wechsel zum FC Aarau.

Obexer nennt den Grund gleich selbst: «Xamax hatte mit Kamber und mir schon zwei Linksverteidiger im Kader. Und auf diese Saison hin verpflichteten die Neuenburger mit Le Pogam noch einen dritten Spieler für die linke Abwehrseite. Deshalb wäre ich in dieser Saison bei Xamax wohl kaum zu vielen Einsätzen gekommen.»

«Er geht für den FCA durchs Feuer»

Nachdem Obexer seinen Vertrag bei YB bis 2020 verlängert hatte, wurde er auf diese Saison hin an Aarau ausgeliehen. Ein guter Deal! Patrick Rahmen lobt den Abwehrspieler in den höchsten Tönen. «Linus ist zwar erst 21 Jahre alt, aber trotzdem bereits durch und durch Profi», sagt der Trainer des FC Aarau. «Er hat eine optimale Einstellung und ist bereit, in den Trainings und in den Einsätzen an die Grenzen zu gehen. Er ist lernfähig und hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten kontinuierlich gesteigert. Sein Einsatzwille ist vorbildlich. Gegen Wil ist es Linus dank seines unermüdlichen Zweikampfverhaltens gelungen, die Zuschauer zu begeistern.

Spieler wie Obexer wollen die Fans des FC Aarau sehen.» Nicht nur Rahmen, auch Sandro Burki ist von den Qualitäten des kleinen Mannes mit dem grossen Kämpferherzen überzeugt: «Er ist ein richtiger Typ und ein klassisches Beispiel für einen mustergültigen Profi», sagt der Sportchef des FC Aarau. «Linus zeigt trotz seines jugendlichen Alters totalen Einsatz und geht für FC Aarau durchs Feuer.»

Eigene Junge nicht auf dem Platz

Interessant: Obexer ist einer von sieben Leihspielern im Kader des FC Aarau. Im Vergleich mit den neun Konkurrenten in der Challenge League ist das viel. Obexer und Nicolas Bürgy gehören den Berner Young Boys, Martin Liechti, Gezim Pepsi und Djordje Nikolic dem FC Basel, Edmond Ramadani den Zürcher Grasshoppers und Mickael Almeida dem FC Sion. Vom genannten Septett zählten mit Obexer, Bürgy, Liechti und Nikolic gleich vier Spieler zur Startformation gegen Wil.

Von den jungen Aarauern war gerade mal Miguel Peralta in der Startelf. Der zuletzt leicht angeschlagene Varol Tasar und Mats Hammerich kamen nur zu Teileinsätzen. Hoffnungsträger Raoul Giger sass 90 Minuten auf der Ersatzbank.