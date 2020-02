Der BTV Aarau erhält neu das Label «Nationaler Nachwuchsverein» und verpflichtet Ex-Nati-Trainer Timo Lippuner

Timo Lippuner hat bereits beachtliche Erfolge als Trainer hinter sich: Von 2007 bis 2019 war er Trainer des Frauen-Nationalteams, was mit einer erfolgreichen EM endete.

Aktuell ist der Solothurner seit 2017 bei den Roten Raben Vilsbiburg in die deutsche Volleyball-Bundesliga tätig. Sobald die Saison in Deutschland beendet ist, kommt der Coach zurück in die Schweiz.

Über das Angebot von Aarau musste Timo Lippuner nicht lange nachdenken. Bereits jetzt freut er sich auf seine neue Aufgabe: «Das Projekt vom BTV Aarau erachte ich als wegweisend für die Zukunft im Schweizer Frauenvolleyball, das mir nach wie vor sehr am Herzen liegt», wird er in der Medienmitteilung des BTV Aarau zitiert.

Ideale Lösung für den BTV Aarau

Der Coach hat Erfahrung im Nachwuchs- wie auch im Profivolleyball. Dies ist ideal für den BTV Aarau, der ab August 2020 den Auftrag als Nationaler Nachwuchsverein übernimmt.

Giuseppe Longa, Präsident des Vereins, ist sich sicher, dass Timo Lippuner die richtige Wahl ist für diese Aufgabe: «Ich bin überzeugt, dass er uns hilft, unsere Vision, der grösste und erfolgreichste Verein im Nachwuchs Damen Volleyball der Schweiz zu sein, weiter zu entwickeln.»