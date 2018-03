Die schillerndsten Figuren des FC Wohlen? Mit Sicherheit Andy Wyder, der Langzeit-Präsident! Dann Martin Rueda, der Erfolgstrainer, der die Freiämter 2002 in die Nationalliga B geführt hat. Natürlich Ciriaco Sforza, der in der Saison 2014/15 nahe am Aufstieg in die Super League war und den FC Wohlen finanziell immer wieder unterstützt hat.

Eine grosse Nummer ist Captain und Regisseur Alain Schultz, der nie müde wird und auch im Alter von 35 Jahren nicht an Rücktritt denkt. Nicht vergessen darf man Lucien Tschachtli, Verwaltungsratspräsident, Finanzchef, Diplomat und Arbeitsbiene zugleich. Bleibt zu guter Letzt Geldeintreiber und Fan Hans Hübscher, der zwischen 1998 und 2010 Präsident der Donatoren-Vereinigung war, den Verein wie kein Zweiter liebt und in diesen Tagen still und leise für einen FC Wohlen in der Promotion League kämpft.