«Der Bobsport lässt mich nicht los»: Der Aargauer Ex-Pilot Rico Peter erfüllt sich einen Traum

Eigentlich wollte er vor zwei­einhalb Jahren ja loslassen. Raus aus dem Eiskanal und rein in ein ruhigeres Leben. Doch schnell wurde klar: «Der Bobsport lässt mich nicht los», sagt Rico Peter. Und irgendwie überrascht das nicht. Eis konserviert und gibt die Dinge, die es einmal umschlossen hat, nicht so schnell frei.

So blieben die Gedanken an das, was ihm so viel bedeutet, auch nach dem Rücktritt in Peters Kopf. Der Aargauer beendete nach den Olympischen Spielen 2018 zwar seine Aktivkarriere, aber nicht seinen Einsatz für den Bobsport. Schon im Folgewinter nahm er ein Angebot des süd­koreanischen Verbandes an, dessen Piloten weiterzubringen. Und auch als dieses Engagement nach einer Saison auslief, weil sich die Koreaner die Schweizer Aufbauhilfe nicht mehr leisten konnten, blieb der Bobsport im Leben des heute 37-Jährigen das Betätigungsfeld, das den Lastwagenchaffeuer am allermeisten reizt.

Ein geteilter Job und sehr viel Arbeit für beide

So musste Rico Peter nicht lange überlegen, als der Schweizer Verband anfragte, ob ihn der Job des Spartenchefs Bob interessieren würde. Zusammen mit der ehemaligen Bobpilotin Fabienne Meyer, die als neue Sportchefin amtet, teilt er sich das Pensum einer Vollzeitstelle. «Obwohl ich davon ausgehe, dass wir deutlich mehr arbeiten werden», sagt Peter.