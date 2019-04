13 Punkte Vorsprung auf Rang 2 – seit dem 2:0-Derbysieg gegen Lausanne Sports am Mittwochabend steht Servette mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Direktaufsteiger in die Super League fest.

Die Genfer sind in den Augen aller Challenge-League-Trainer und aller Experten das stabilste und beste Team der Liga. Der Mega-Vorsprung auf Rang 2 wird sich die Mannschaft von Alain Geiger nicht mehr nehmen lassen. Darum: Chapeau Servette – die Rückkehr ins Oberhaus nach sechs Jahren Absenz habt Ihr Euch redlich verdient!

Lausanne hat die besten Karten

Ist die Saison somit gelaufen? Ist die Luft draussen? Nein! Denn zum Glück hat die Swiss Football League auf Drängen von FCA-Präsident Alfred Schmid und weiteren Challenge-League-Klubs auf diese Saison hin wieder die Barrage eingeführt. Und der Kampf um diese ist hoch spannend: Vor den letzten neun Spieltagen haben noch drei Teams intakte Chancen auf den begehrten Rang 2: Einer vom Trio Lausanne (44 Punkte), Winterthur (42) und Aarau (41) wird es schaffen.

Punktemässig hält momentan Lausanne die besten Karten in den Händen. Aber die Waadtländer zeigen Nerven: In den vergangenen zwei Heimspielen gegen Chiasso (1:1) und Servette (0:2) gab es gerade mal einen Punkt. Gemessen an der bisherigen neun Rückrundenspiele hat der FC Aarau die besten Chancen:

Das Team von Trainer Patrick Rahmen hat seit der Winterpause 18 Punkte gewonnen, einen weniger als Servette. Lausanne hingegen holte 16 Punkte, der FC Winterthur sogar nur 11. Hält dieser Trend im letzten Saisonviertel an, wird nach 36 Spieltagen der FC Aarau vor Lausanne und Winterthur Rang 2 belegen und die Barrage gegen den Super-League-Neunten absolvieren (wohl Xamax oder GC).

Nur ein Mal keine 60 Punkte

Der Blick in die Kristallkugel lässt erahnen: In dieser Saison müssten in der Endabrechnung 60 Punkte für Rang 2 reichen. Heisst: Der FC Aarau (momentan 41 Punkte) muss in den verbleibenden neun Spielen weitere 19 Punkte holen, dann dürfte ihm der Barrage-Platz sicher sein. Dies unter der Voraussetzung, weder Lausanne noch Winterthur erleben im letzten Saisonviertel eine Leistungsexplosion, sondern bleiben im bisherigen Fahrwasser.