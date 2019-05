Die Challenge-League-Saison ist vorbei und der FC Aarau hat dank einer überragenden Rückrunde dafür gesorgt, dass es doch noch weitergeht. Am Donnerstag beginnt die Barrage mit dem Hinspiel in Neuenburg, am Sonntag dann die Entscheidung, wenn Xamax im Brügglifeld zu Gast ist. Als Amuse Bouche servieren wir Ihnen alle 34 Tore der zweiten Saisonhälfte. In der Hoffnung, dass noch etliche dazukommen.