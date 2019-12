«Der Ball liegt nun bei uns» – die Argovia Pirates wollen vom NFL-Hype profitieren

«Believe the Hype» – so nennt sich das Buch von NFL-Kommentator Patrick «Coach» Esume. Der Titel beschreibt schon ziemlich gut, was derzeit gerade in Europa abgeht. Die ur-amerikanische Sportart American Football befindet sich auf dem Vormarsch. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz findet die Sportart immer mehr Anklang.