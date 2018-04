Den Druck der Öffentlichkeit hat man als U21-Trainer nicht.

Stimmt. Aber in der Medienstadt Hamburg habe ich diesbezüglich so ziemlich alles erlebt.

Geben Sie gerne Interviews?

Ja. Manchmal bin ich froh, von mir aus Dinge klarzustellen. Was mir fernliegt, ist jede Woche vor Managern oder anderen wichtigen Leuten Referate zu halten. Die Zeit nütze ich lieber für Detailarbeit an der Mannschaft.

Sie wohnen in Dornach, 50 Autominuten entfernt von Aarau. Werden Sie trotzdem ein Zimmer in Aarau nehmen?

Das weiss ich noch nicht. Mein Sohn geht zur Schule, meine Tochter in den Kindergarten, wir werden als Familie in Dornach bleiben. Die Zeit im Auto ist auch wertvoll, um Dinge zu reflektieren und Abstand zu schaffen. Aber ich möchte am Leben in Aarau teilnehmen und mich in der Stadt zeigen. Das empfinde ich als selbstverständlich und wichtig, besonders in einer fussballbegeisterten Stadt wie Aarau.

Imagepflege und die Stadion-Abstimmung im Frühjahr 2019: Der FC Aarau steht vor dem wichtigsten Jahr der Klubgeschichte. Sie werden als Trainer massgeblich beeinflussen, welche Falle der FC Aarau in seiner Schicksalssaison macht.

Mit diesem Druck müssen alle umgehen können. Wenn wir mit Freude, Mut und der nötigen Bescheidenheit arbeiten, dann wird gute Stimmung aufkommen. Die Menschen müssen wieder sagen: Der FC Aarau macht Spass.