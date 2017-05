Reich an idyllischen Landschaften, unterschiedlichen Laufuntergründen und jubelnden Einheimischen verläuft die Strecke des AARGAU Marathon 2018 von Brugg nach Aarau. Im Vergleich zu 2016 werden 2018 nicht nur Start- und Zielpunkt getauscht, sondern auch über 70 Prozent der Laufstrecke neu konzipiert. Das OK hatte sich bei der Gestaltung hohe Ziele gesetzt.

42.195 km mit viel Abwechslung

Untergründe mit Hartbelag wechseln sich mit Feldwegen, Waldstrassen und Radwegen ab. Mitten durch die schönsten Aargauer Landschaften führt die Strecke an kantonalen Sehenswürdigkeiten, wie den Schlössern in Brunegg und Wildegg, vorbei. Zudem laufen die Sportlerinnen und Sportler vermehrt durch Dörfer und Wohngebiete, damit sie vom grossen Jubel des Publikums entlang der Strecke ins Ziel getragen werden.

Die Laufstrecke ist in vier Teilabschnitte gegliedert: 1. Teil: Stadthaus Brugg bis Birrfeld (Distanz: 12.3 km), 2. Teil: Birrfeld bis zur Schulanlage Hellmatt in Möriken-Wildegg (8.8 km), 3. Teil: MörikenWildegg bis zum Sportplatz bei der Zuckermühle Rupperswil (11.5 km) und 4. Teil: Rupperswil bis zum Schachen in Aarau (9.6 km). Einen detaillierten Streckenbeschrieb entnehmen Sie bitte der Website www.aargaumarathon.ch (Karte der Strecke als Beilage zu Medienmitteilung).

Neu auch Halbmarathon und KidsRun

Nebst der Marathonstrecke von 42.195 km sowie den 2er- und 4er-TeamRuns, bei welchen die Strecke aufgeteilt wird, können Laufbegeisterte neu einen Halbmarathon mit 21.0975 km absolvieren. Auch für die kleinen Lauffreunde wartet der «Aargau Marathon» mit speziellen Angeboten auf: Der MiniRun (für 4- bis 6-Jährige) mit einer Distanz von 421.95 m am Samstagnachmittag sowie neu der KidsRun (für 7- bis 12-Jährige) über 2.10975 km am Sonntagmorgen auf der Originalstrecke.

Die Startgebühren sind unverändert und präsentieren sich für die Marathonstrecke folgendermassen: Für Frühentschlossene bis 31. Dezember 2017 89 Franken und bis 10. Mai 2018 99 Franken. Für den Halbmarathon 55 Franken bis 31. Dezember 2017 und bis 10. Mai 2018 65 Franken.

Beste Marathonstimmung bereits am Samstag

Neu lanciert das OK des «Aargau Marathon» am Samstagnachmittag, 12. Mai 2018, eine Pasta-Party mit Unterhaltung, MiniRun und einem Pre-Runner’s-Village. Der Anlass mit viel Vorfreude findet von 14 bis 18 Uhr im BWZ Schulhaus in Brugg statt. Selbstverständlich können die Läuferinnen und Läufer auch gleich ihre Startnummer mit nach Hause nehmen.

Soziales Engagement

Auch 2018 engagiert sich der «Aargau Marathon» für einen wohltätigen Zweck. Alle Läuferinnen und Läufer haben bei der Anmeldung die Möglichkeit, PluSport Behindertensport Aargau mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen. Die Mitglieder von PluSport werden das Team des «Aargau Marathon» im Start- und Zielgelände unterstützen. Zusätzlich wird der Verein «Aargau Marathon» einen Geldbetrag spenden.