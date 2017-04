In diesem Jahr werden am Aarauer Altstadtlauf nicht weniger als 31 verschiedene Kategorien ausgetragen. Vom 8-jährigen Knirps bis zum aktiven Senioren in der Kategorie 60+ ist also für jeden die passende Kategorie dabei. Auch diejenigen, die lieber im Team antreten, kommen auf ihre Kosten. Sie können sich für die Stafetten-Rennen anmelden. In diesem Jahr gibt es neu auch Schüler-Stafetten.

Garantiert die richtige Zeit

Die grösste Änderung im Vergleich zur letzten Austragung des Aarauer Altstadtlaufs ist jedoch die Zeitmessung. «Im letzten Jahr hat leider nicht alles wie gewünscht funktioniert. Wir haben daher alles daran gesetzt, für die dritte Ausgabe eine optimale Lösung zu finden. Dafür haben wir den Anbieter ‚Race Results’ verpflichtet, der auch an vielen anderen Läufen in der Schweiz die Zeit misst. So können wir garantieren, dass in diesem Jahr jeder Teilnehmer im Ziel die richtige Zeit hat», verspricht Kurt Röthlisberger, Präsident des Vereins Aarauer Altstadtlauf.